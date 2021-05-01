Video Haber Prof. Dr. Ekrem Demirli: Din yoksulu zengine ezdirmez, insanı insana ezdirmez | Video

Prof. Dr. Ekrem Demirli: Din yoksulu zengine ezdirmez, insanı insana ezdirmez | Video

Prof. Dr. Ekrem Demirli: Din yoksulu zengine ezdirmez, insanı insana ezdirmez | Video
01.05.2021 | 19:23

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Prof. Dr. Ekrem Demirli, Vav Tv'ye özel açıklamalarda bulundu.

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