Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
03:20
24:54
00:37
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı | Video 23.03.2021 | 09:05
02:42
ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video 23.03.2021 | 00:47
01:17
00:48
06:23
PKK/ PYD'ye ağır darbe | Video 22.03.2021 | 20:14
00:30
Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video 22.03.2021 | 20:14
02:07
00:30
Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma! | Video 22.03.2021 | 19:22
01:36
‘Putin ölüm listesi hazırladı’ iddiası | Video 22.03.2021 | 19:12
01:35
Hangi illerde vakalar arttı? | Video 22.03.2021 | 19:02
02:46
03:49
Kerem Alkin | ‘Kovid-19 Savaşı’nda ‘enflasyonla mücadele’ 22.03.2021 | 12:36
03:03
02:50
Hilal Kaplan | Sözleşmeden çıkınca kadın korumasız mı kaldı? 22.03.2021 | 12:16
05:21
Yavuz Donat | Anıtkabir 22.03.2021 | 12:14
01:29
01:24
Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video 22.03.2021 | 11:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir"