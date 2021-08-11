SON DAKİKA | 11 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi, 128 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Tunceli, Giresun, Antalya ve Denizli aşılamada mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.