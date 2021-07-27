Video Haber SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
27.07.2021 | 20:08

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SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:59
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Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 19 bin 761 vaka tespit edildi, 51 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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