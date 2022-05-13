Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz" | Video
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Son dakika açıklamalarında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan A Haber yayınında "Muhteşem bir eserin içerisindeyiz şu anda. Böyle büyük bir eserin dünya ölçeğindeki büyük bir projenin tamamlanmasına şahitlik ediyoruz. Bunlar çok kıymetli işler, bölgesi için kıymetli, Türkiye için kıymetli." dedi. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımıyla ilgili de önemli bilgiler verirken Kanal İstanbul'un lojistik bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.