Video Haber SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar | Video
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar | Video

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar | Video

28.10.2021 | 20:05

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar | Video 05:06
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda iç ve dış siyasete dair önemli konular ele alınırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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