SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar | Video
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SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
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MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
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Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşı Stefanoviç’i ağırladı | Video 27.10.2021 | 16:12
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda iç ve dış siyasete dair önemli konular ele alınırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...