Video Haber Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum | Video

Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum | Video

Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum | Video
10.09.2021 | 20:54

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı 10 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 214 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerdeki düşüşe rağmen vatandaşları uyarmaya devam etti. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerine yer verdi.

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