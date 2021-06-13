Son dakika! Bakan Koca'dan 40 yaş ve üstüne aşı müjdesi "Bu sabahtan itibaren..." | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi bu sabah Twitter hesabından duyurdu. Koca. "(Kovid-19 aşısı) 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." diye konuştu.