Son dakika! Bakan Koca'dan 40 yaş ve üstüne aşı müjdesi "Bu sabahtan itibaren..." | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi bu sabah Twitter hesabından duyurdu. Koca. "(Kovid-19 aşısı) 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." diye konuştu.