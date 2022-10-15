Video Haber SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: "40 şehidimiz var" | Video
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu:

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: "40 şehidimiz var" | Video

15.10.2022 | 11:55

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SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var | Video 13:09
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: "40 şehidimiz var" | Video 15.10.2022 | 11:55
SON DAKİKA | Bakan Bilgin Bu acıyı hepimiz hissediyoruz 01:14
SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
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SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 15.10.2022 | 11:33
Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül’ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video 01:05
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Bartın’daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: Ben bu acıya dayanamam! | Video 00:26
Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video 15.10.2022 | 11:02
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 04:07
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Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 03:38
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Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 15.10.2022 | 10:14
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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:34
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Bartın’daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 03:07
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28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 15.10.2022 | 09:14
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Bartın’daki maden patlamasında yaralananlar İstanbul ve Ankara’ya sevk edildi | Video 08:47
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Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi | Video 01:22
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Başkan Erdoğan Bartın’a gidecek | Video 00:29
Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video 14.10.2022 | 23:20

Son dakika haberi.... Bartın'daki Maden faciasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden kazasına ilişkin son durumu paylaşıyor...

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