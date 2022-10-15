SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: "40 şehidimiz var" | Video
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SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
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Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
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Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video 14.10.2022 | 23:20
Son dakika haberi.... Bartın'daki Maden faciasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden kazasına ilişkin son durumu paylaşıyor...