Video Haber SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalandı | Video
SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalandı | Video

SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalandı | Video

27.03.2022 | 16:25

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

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