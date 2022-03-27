SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalandı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.