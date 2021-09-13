Son dakika | Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında ilk açıklama... | Video
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklama geldi.