Video Haber TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video

20.04.2025 | 15:24

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek durumu ile ilgili bilgi aldı. Bozdağ, "Allah Sırrı başkanı ailesine ve sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilen Önder'i, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, "TBMM Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Bugün bizzat gelerek yakınlarına ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem kızı ile hem annesi ile hem kardeşleri ile hem de buradaki DEM Parti grubu milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk. Onlardan bir takım bilgiler aldık. Sağlık bakanımızdan da her gün durumu hakkında bilgiler alıyorum. Biz sayın başkanın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bize düşen bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek ve dua etmektir. Allah 'Şafi' ismi ile şifa versin, Sırrı başkanı ailesine sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti | Video 01:45
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 00:32
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 20.04.2025 | 12:48
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 03:45
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 19.04.2025 | 23:35
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:17
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.04.2025 | 17:59
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir... | Video 25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı | Video 01:00
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı" | Video 18.04.2025 | 08:33
CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne yönelik ’usulsüzlük’ operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:49
CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'usulsüzlük' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 08:33
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye’den çekilme başladı 01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33
Başkan Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye | Video 30:23
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video 17.04.2025 | 14:35
FETÖ’nün hücre yapılanması ve kriptolu yazışmaları böyle deşifre oldu | Video 01:14
FETÖ’nün hücre yapılanması ve kriptolu yazışmaları böyle deşifre oldu | Video 17.04.2025 | 13:14
İstanbul Havalimanı’ndan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu başladı | Video 00:46
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı | Video 17.04.2025 | 12:55
Bakan Uraloğlu: Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik | Video 11:26
Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video 17.04.2025 | 11:31
Kahramanmaraş’a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 01:15
Kahramanmaraş'a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 17.04.2025 | 11:31
İstanbul Havalimanı 3’lü pisti açıldı! Avrupa’da örneği yok | Video 08:18
İstanbul Havalimanı 3'lü pisti açıldı! Avrupa'da örneği yok | Video 17.04.2025 | 11:27
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 07:31
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 17.04.2025 | 11:21
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in kasasından 5 milyon TL çıktı | Video 00:13
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş'in kasasından 5 milyon TL çıktı | Video 17.04.2025 | 11:04
Kalp krizi geçirmeden saatler önce Beyoğlu’ndaydı: Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri kamerada | Video 01:56
Kalp krizi geçirmeden saatler önce Beyoğlu’ndaydı: Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri kamerada | Video 17.04.2025 | 10:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY