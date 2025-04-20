TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24 Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek durumu ile ilgili bilgi aldı. Bozdağ, "Allah Sırrı başkanı ailesine ve sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilen Önder'i, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ziyaret etti.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, "TBMM Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Bugün bizzat gelerek yakınlarına ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem kızı ile hem annesi ile hem kardeşleri ile hem de buradaki DEM Parti grubu milletvekilleri ile görüşme imkanı bulduk. Onlardan bir takım bilgiler aldık. Sağlık bakanımızdan da her gün durumu hakkında bilgiler alıyorum. Biz sayın başkanın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Bize düşen bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek ve dua etmektir. Allah 'Şafi' ismi ile şifa versin, Sırrı başkanı ailesine sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.