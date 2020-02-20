Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği ve eğlendiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Tunceli'de 47 gün önce ortadan kaybolan ve hala izine rastlanmayan Gülistan Doku hakkında son dakika haberleri geliyor! Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 47 gün önce ortadan kaybolmuştu. Diyarbakır'da oturan ailenin Tunceli'ye gelerek kızlarının kaybolduğunu bildirmesiyle arama çalışmaları başlamıştı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.