Video Haber Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video

Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video

Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video
20.02.2020 | 09:56

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği ve eğlendiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Tunceli'de 47 gün önce ortadan kaybolan ve hala izine rastlanmayan Gülistan Doku hakkında son dakika haberleri geliyor! Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmadan 10 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 47 gün önce ortadan kaybolmuştu. Diyarbakır'da oturan ailenin Tunceli'ye gelerek kızlarının kaybolduğunu bildirmesiyle arama çalışmaları başlamıştı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Son dakika! Almanya'da Türklere otomatik silahla saldıran ırkçı Alman teröristin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 11:04
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 19:28
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video 20.02.2020 | 10:53
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 01:04
İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video 20.02.2020 | 09:41
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 02:57
Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video 20.02.2020 | 10:41
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 02:50
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 20.02.2020 | 10:29
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 00:29
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 20.02.2020 | 10:26
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 02:09
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 20.02.2020 | 10:08
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 20.02.2020 | 10:26
Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video 01:55
Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video 20.02.2020 | 10:18
Son dakika! Almanya'da Türklere düzenlenen silahlı saldırının ardındaki Türk - İslam düşmanı şok ırkçı mesajlar | Video 03:53
Son dakika! Almanya'da Türklere düzenlenen silahlı saldırının ardındaki Türk - İslam düşmanı şok ırkçı mesajlar | Video 20.02.2020 | 10:09
Bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi | Video 02:58
Bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi | Video 20.02.2020 | 10:04
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 02:53
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 20.02.2020 | 10:11
Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video 01:56
Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video 20.02.2020 | 10:10
Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video 01:01
Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video 20.02.2020 | 09:56
Devletten işverene büyük destek! 10 milyon çalışana 25 milyar TL destek | Video 03:28
Devletten işverene büyük destek! 10 milyon çalışana 25 milyar TL destek | Video 20.02.2020 | 09:58
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:29
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 20.02.2020 | 10:01
Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video 00:11
Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video 20.02.2020 | 09:56
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 04:24
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 20.02.2020 | 09:50
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 01:12
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 20.02.2020 | 09:44
Altın fiyatları düştü! 20.02.2020 - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar oldu? | Video 00:34
Altın fiyatları düştü! (20.02.2020) - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar oldu? | Video 20.02.2020 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN