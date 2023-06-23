Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik sevenlerini korkuttu! Kaza anı kamerada | Video 23.06.2023 | 11:37 BEŞİKTAŞ'ta oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle ilerlerken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada oyuncunun eli kırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi. Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Görkem Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.