Hadise siyah elbisesiyle kalça dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin sayfalarından düşmeyen ve sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, şimdi de siyah elbisesiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Hadise’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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