Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı’nda sahne alan Hande Yener'e, şarkı söylediği esnada sahneye fırlayan gençler şok etkisi yaşattı.
SAHNEYE FIRLADILAR, BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Yener, 'Naber' şarkısını seslendirdiği esnada iki genç sahneye fırlayarak Hande Yener'e şok etkisi yaşattı. Ünlü popçu sahneye gelen gençlere sarılarak şarkıyı birlikte seslendirdi. Şarkıyı seslendirdikten sonra gençlerle sohbet eden Yener, güvenlik görevlilerinin tedbirli şekilde gençleri uzaklaştırmasının ardından görevlilere seslenerek "Eymen harikasın. Bunlar rap yapacak galiba. Getirin onu da öpeceğim. Ama yavaş lütfen. Bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı? Dünyada bütün canlılara değer veriyorum, değer vermeliyiz. Ama böyle 'işim var şu an olmaz' dediğin an olmuyor işte, o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem." diyerek gönülleri fethetti. Sahneye çıkan Orkun isimli genç ile selfie çekinen ve sohbet eden Yener, teşekkür edip 'yine gel' diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.
YEĞENİNE TAM DESTEK
Hande Yener'in yeğeni olan ve aynı zamanda back vokali olan Naz Taşkınbaş, Mansur Ark'ın unutulmaz şarkısı 'Malesef'i seslendirdi.
BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, ünlü popçu Hande Yener'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
SEYİRCİLERİN ARASINDA SÖYLEDİ
Ünlü pop sanatçısı Hande Yener "Bu şarkıyı birlikte söyleyelim" diyerek sahneden seyircilerin yanına indi. 'Acele Etme' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendiren Yener, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.