Video Magazin Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video

Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video

19.09.2022 | 08:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video 03:10
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi | Video 19.09.2022 | 08:25
3 milyonluk yüzük olay olmuştu! Hadise konserde yüzüğünü fırlatıp attı | Video 00:16
3 milyonluk yüzük olay olmuştu! Hadise konserde yüzüğünü fırlatıp attı | Video 18.09.2022 | 15:24
Bursa’da Simge Sağın rüzgarı! İddialı elbisesiyle göz doldurdu | Video 02:36
Bursa'da Simge Sağın rüzgarı! İddialı elbisesiyle göz doldurdu | Video 18.09.2022 | 09:09
Ünlü manken Çağla Şikel itirafta bulundu: Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım | Video 07:50
Ünlü manken Çağla Şikel itirafta bulundu: "Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım" | Video 17.09.2022 | 21:55
Görüntüler olay yarattı! Şeyma Subaşı ve sevgilisi kokain içerken yakalandı | Video 00:31
Görüntüler olay yarattı! Şeyma Subaşı ve sevgilisi kokain içerken yakalandı | Video 15.09.2022 | 19:13
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi | Video 00:37
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi | Video 15.09.2022 | 15:52
Pınar Altuğ kısa taytı ile spor yaptı, düzgün fiziği övgüleri topladı | Video 00:30
Pınar Altuğ kısa taytı ile spor yaptı, düzgün fiziği övgüleri topladı | Video 15.09.2022 | 10:45
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise sessizliğini bozdu: Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum! | Video 01:02
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise sessizliğini bozdu: "Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum!" | Video 15.09.2022 | 09:50
Bursa’da İrem Derici rüzgarı | Video 06:12
Bursa’da İrem Derici rüzgarı | Video 15.09.2022 | 08:50
Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video 00:12
Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video 14.09.2022 | 18:27
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı! Kim der ki 58 yaşında! | Video 00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı! "Kim der ki 58 yaşında!" | Video 14.09.2022 | 14:27
Esra Dermancıoğlu 19 yaşındaki kızı Refia’nın o görüntülerini paylaştı Ne tatlı bir dönemdi | Video 00:14
Esra Dermancıoğlu 19 yaşındaki kızı Refia'nın o görüntülerini paylaştı "Ne tatlı bir dönemdi" | Video 14.09.2022 | 12:15
Hadise’nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı Mehmet görmesin! | Video 00:27
Hadise'nin kıvrak dans videosuna beğeni yağdı "Mehmet görmesin!" | Video 14.09.2022 | 09:43
Melis Sezen dans videosu olay yarattı! Mini elbisesiyle fena dağıttı | Video 00:30
Melis Sezen dans videosu olay yarattı! Mini elbisesiyle fena dağıttı | Video 14.09.2022 | 09:32
Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Mehmet Dinçerler’in Hadise paylaşımı kafaları karıştırdı! Kısa sürede sildi | Video 00:04
Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Mehmet Dinçerler’in Hadise paylaşımı kafaları karıştırdı! Kısa sürede sildi | Video 13.09.2022 | 09:57
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel siyah minisiyle Kapadokya’yı salladı | Video 00:43
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel siyah minisiyle Kapadokya'yı salladı | Video 13.09.2022 | 01:35
Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu’ndan iddialı paylaşım | Video 00:24
Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu'ndan iddialı paylaşım | Video 12.09.2022 | 16:10
’Küçük Bir Yol’ adlı şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise itirafta bulundu: Beni hala mahvediyor | Video 00:14
'Küçük Bir Yol' adlı şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise itirafta bulundu: "Beni hala mahvediyor" | Video 10.09.2022 | 16:59
Eski Popstar Özlem Güneş, tesettüre nasıl girdiğini anlattı | Video 00:46
Eski Popstar Özlem Güneş, tesettüre nasıl girdiğini anlattı | Video 11.09.2022 | 20:00
Alpaslan Öztürk’ten eşi Ebru Şancı’ya evlilik yıl dönümünde siyah çelenk | Video 00:41
Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya evlilik yıl dönümünde siyah çelenk | Video 11.09.2022 | 16:53

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı’nda sahne alan Hande Yener'e, şarkı söylediği esnada sahneye fırlayan gençler şok etkisi yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ünlü popçu Hande Yener, Bursa'da sahne aldı. Yaz sezon başından bu yana yoğun konser programlarıyla en çok konser veren sanatçılar arasında olan Yener, enerjisiyle büyüledi. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı.

SAHNEYE FIRLADILAR, BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Yener, 'Naber' şarkısını seslendirdiği esnada iki genç sahneye fırlayarak Hande Yener'e şok etkisi yaşattı. Ünlü popçu sahneye gelen gençlere sarılarak şarkıyı birlikte seslendirdi. Şarkıyı seslendirdikten sonra gençlerle sohbet eden Yener, güvenlik görevlilerinin tedbirli şekilde gençleri uzaklaştırmasının ardından görevlilere seslenerek "Eymen harikasın. Bunlar rap yapacak galiba. Getirin onu da öpeceğim. Ama yavaş lütfen. Bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı? Dünyada bütün canlılara değer veriyorum, değer vermeliyiz. Ama böyle 'işim var şu an olmaz' dediğin an olmuyor işte, o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem." diyerek gönülleri fethetti. Sahneye çıkan Orkun isimli genç ile selfie çekinen ve sohbet eden Yener, teşekkür edip 'yine gel' diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

YEĞENİNE TAM DESTEK
Hande Yener'in yeğeni olan ve aynı zamanda back vokali olan Naz Taşkınbaş, Mansur Ark'ın unutulmaz şarkısı 'Malesef'i seslendirdi.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, ünlü popçu Hande Yener'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

SEYİRCİLERİN ARASINDA SÖYLEDİ
Ünlü pop sanatçısı Hande Yener "Bu şarkıyı birlikte söyleyelim" diyerek sahneden seyircilerin yanına indi. 'Acele Etme' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendiren Yener, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA