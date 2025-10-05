Hayranını kırmayan Güllü'nün o anları görenleri duygulandırdı | Video

Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün, Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını derinden yasa boğmuştu. Ünlü sanatçının vefatının ardından ortaya çıkan bu görüntüler ise sevenlerinin yüreklerini adeta dağladı. Konser çıkışında bir hayranı için yaşadığı o özel anlar kısa sürede magazin gündeminde büyük ses getirdi. Sahne aldığı bir mekanda hayranının istek şarkısını söyleyemeyen Güllü, daha sonra mekan çıkışında hayranıyla birlikte istediği şarkıyı söylemişti. Şarkı sonunda Güllü hayranına, “Tamam mı? Mutlu oldun mu?” sorularını sorup, o kişiye sarılmıştı.