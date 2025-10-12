Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı | Video

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, yaklaşık 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünal, yaşadığı süreci bir kez daha sosyal medya hesabından tüm samimiyetiyle paylaştı. Hayatının bu zorlu dönemine dair duygularını ve deneyimlerini içtenlikle aktaran Irmak Ünal'a, takipçilerinden ise destek ve iyi dilek mesajları yağdı.