Mert Yazıcıoğlu "Orhan Gazi" olduğu anları paylaştı! Yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı | Video
Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan dizisinde canlandıracağı Orhan Gazi karakteri için paylaştığı hazırlık kareleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan oyuncuya binlerce yorum yağdı.
