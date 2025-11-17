Video Magazin Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video
17.11.2025 | 15:47

Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. 12 Kasım'da ABD'de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle Rochester New York'ta hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

