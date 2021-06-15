A Milliler, Galler maçı öncesinde son idmanını gerçekleştirdi
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2020 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, 3-0 kaybedilen İtalya maçının ardından grubun ikinci maçında Galler ile Bakü’de karşı karşıya gelecek. Milliler, Galler maçı öncesinde son idmanını Bakü Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirdi.