Video Spor Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı

01.02.2023 | 17:14

Beşiktaş'a transferi konuşulan Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Siyah-beyazlılar için Konya'dan ayrıldı.

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Havalimanında basın mensuplarına konuşan Hadziahmetovic, 7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor dedi.


İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine Hadziahmetovic, Beşiktaş daha ısrarlıydı diye konuştu.


Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hadziahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrılmak üzere Konya Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Amir Hadziahmetovic, 7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım ifadelerini kullandı.

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