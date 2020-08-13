Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Nuri Şahin açıklaması!

2018 yılında Bundesliga ekibi Borussia Dortmun'dan bir diğer Alman ekibi Werder Bremen'e transfer olan ve burada 2 sezon geçiren Nuri Şahin'in takımı ile sözleşmesi sona erdi ve adı Antalyaspor ile anılıyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Nuri Şahin söylentileriyle ilgili açıklama geldi. İşte Tuna'nın sözleri...