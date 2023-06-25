Arda Güler gidecek mi kalacak mı? Ali Koç ile neler konuştu? | Video
Avrupa kulüplerinin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Yönetimi ile 2 defa masaya oturan yetenekli futbolcu ile görüşülenler merak konusu olurken, Ali Koç'un "1 sene daha kal" teklifine genç yıldızın düşünmek için süre istediği öğrenildi.
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