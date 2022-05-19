Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
01:33
04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
04:59
00:49
04:45
Şampiyon kramponların biri fanusta diğeri satışta | Video 15.05.2022 | 11:10
02:04
01:33
Trabzon Meydanı tıklım tıklım! 14.05.2022 | 21:50
01:04
Büyükçekmece’de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi 14.05.2022 | 21:51
01:10
'KUPAYI ALIP GELİN' 14.05.2022 | 20:51
00:50
"Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'na da asılır" 14.05.2022 | 20:13
00:56
Trabzon bandosu ve taraftarları, Bordo-Mavili takımı böyle karşıladı. 14.05.2022 | 18:44
00:52
"Bordoya mavi diyenler uğruna, inadına şampiyon Trabzon" 14.05.2022 | 18:19
06:06
00:06
Sabah TV Trabzon'da... "Trabzonspor sevgisi sınır tanımıyor" | Video 14.05.2022 | 13:52
00:28
02:34
Sabah TV Trabzon'dan bildiriyor | Video 13.05.2022 | 17:44
00:51
Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı! "Gitmek istiyorum" | Video 13.05.2022 | 15:23
02:49
Trabzonspor, kupasını cumartesi kendi stadında alacak | Video 13.05.2022 | 09:46
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.