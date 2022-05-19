Video Spor Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya...
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya...

Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya...

19.05.2022 | 19:40

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Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

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