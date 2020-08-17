Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic için harekete geçti.