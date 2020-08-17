Video Spor Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı

Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı

Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı
17.08.2020 | 00:05

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic için harekete geçti.

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