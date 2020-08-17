Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic harekatı 17.08.2020 | 00:05
01:42
Mensah Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 16.08.2020 | 23:02
03:05
Fenerbahçe Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile görüştü 16.08.2020 | 19:34
00:51
Kartal'dan Ndiaye kararı! 16.08.2020 | 15:49
00:43
Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum 16.08.2020 | 15:05
00:44
Beşiktaş Grandsir ile anlaşma sağladı 16.08.2020 | 15:05
00:43
Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta 16.08.2020 | 15:05
00:56
Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş açıklaması 16.08.2020 | 15:05
00:42
Karsdorp için Beşiktaş'a zorlu rakipler 16.08.2020 | 15:05
00:41
Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı 16.08.2020 | 15:03
00:59
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı 16.08.2020 | 15:03
02:12
Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu 16.08.2020 | 15:03
01:15
Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor 16.08.2020 | 15:03
02:25
Fenerbahçe'de Muriqi sonrası yeni fovet kim? Canlı yayında duyurdu 16.08.2020 | 14:40
00:40
Galatasaray Omar'ı açıkladı! 16.08.2020 | 14:01
00:48
Trabzonspor'da hedef Burke 16.08.2020 | 14:00
00:36
Trabzonspor'da 2. corona virüsü vakası görüldü! 16.08.2020 | 13:58
10:08
Abdülkadir Ömür için flaş yorum! 16.08.2020 | 13:55
01:13
Sergen Yalçın'dan Mensah'a telefon! 16.08.2020 | 10:29
01:03
Menajerinden flaş Onyekuru açıklaması! 16.08.2020 | 10:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic için harekete geçti.