Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray | Maçı izleyin
Darüşşafaka Tekfen, Solgar Vitamin Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçının ardından belli olacak.
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