Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE
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UEFA Avrupa Ligi final heyecanı bu gece yaşanacak. Avrupa'nın iki numaralı kupası bu akşam ya İskoçların ya da Almanların olacak. İspanya'da oynanacak Uefa Avrupa Ligi final maçı muhtemel 11'ler şekilleniyor. İki takımda da eksikler mevcut. Glasgow Rangers bu maça daha favori halde geliyor. Futbolseverler de Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers maçı şifresiz canlı izlemenin yolunu arıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta oynanacak? Canlı yayın izlemek isteyenler ne yapacak? İşte cevabı.
Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesi TSİ 22.00'da oynanacak. Yılın en keyifli ve en heyecanlı maçlarından birini EXXEN ve TV 8,5 ŞİFRESİZ olarak verecek. TV8,5 CANLI İZLE linkini ve TV 8,5 frekans bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.
TV 8,5 CANLI İZLE | EINTRACHT FRANKFURT - GLASGOW RANGERS CANLI ŞİFRESİZ İZLE
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
D-SMART
Kanal 47
KABLO TV
Kanal 41
TİVİBU
Kanal 56
DİGİTÜRK
Kanal listesinden kaldırılmıştır.