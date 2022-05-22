Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! "Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak"

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman ile 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Vasilije Micic, Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.