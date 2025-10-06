Video Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka:

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video

06.10.2025 | 09:04

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 3 puanla sonuncu sırada bulunmalarıyla ilgili konuşan Licka, "Problemimiz gol olmaması. Bunu kabul ediyoruz fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız. Biz bu hataları tekrar ediyoruz. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım, zamanımı da harcıyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. 8 maç yaptık, 1 galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA LİGİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"
Takımın kötü gidişatının devam etmemesi için ne yapacağının sorulması üzerine ise Licka, "Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum. Burada her şey sonuçlara bağlı oluyor. Sonuçlar iyi olursa ben de iyi biri olurum. Sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu sebepten çalışmamız gerekiyor. Videolarla daha çok zamanımı açmam gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor. Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Sadece çocuklara yardım edeceğim" diye cevap verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz | Video 08:35
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video 06.10.2025 | 09:04
Okan Buruk: Yasin Kol’un yaptığı hatayla Arda Kardeşler’in yaptığı hata arasında fark yok | Video 12:42
Okan Buruk: "Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark yok" | Video 05.10.2025 | 08:57
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 00:42
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 02.10.2025 | 14:49
Victor Osimhen: Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız | Video 06:04
Victor Osimhen: "Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" | Video 01.10.2025 | 09:00
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: Galatasaray, bizim için zor bir rakip | Video 10:52
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Galatasaray, bizim için zor bir rakip" | Video 30.09.2025 | 08:58
Sergen Yalçın: Derbilerin sonucu belli olmaz | Video 07:09
Sergen Yalçın: "Derbilerin sonucu belli olmaz" | Video 30.09.2025 | 08:58
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak | Video 12:07
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: "Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak" | Video 29.09.2025 | 14:03
Domenico Tedesco: Bugün takım güç olarak üst sevideydi | Video 10:49
Domenico Tedesco: "Bugün takım güç olarak üst sevideydi" | Video 29.09.2025 | 08:59
Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran’dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 03:14
Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 23.09.2025 | 15:50
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran’ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı | Video 01:01
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı | Video 22.09.2025 | 09:05
Domenico Tedesco: Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok | Video 02:49
Domenico Tedesco: "Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok" | Video 22.09.2025 | 09:05
Hakan Bilal Kutlualp: Sadettin Saran seçilirse, yarın ilk iş, kulüpteki Galatasaraylıları göndermek | Video 05:00
Hakan Bilal Kutlualp: "Sadettin Saran seçilirse, yarın ilk iş, kulüpteki Galatasaraylıları göndermek" | Video 21.09.2025 | 16:58
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu kullandı | Video 01:47
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu kullandı | Video 21.09.2025 | 12:29
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video 01:29
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video 21.09.2025 | 12:29
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 00:54
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 18.09.2025 | 19:42
Mert Hakan Yandaş: Aldığımız sonuçtan utanıyoruz | Video 03:00
Mert Hakan Yandaş: "Aldığımız sonuçtan utanıyoruz" | Video 18.09.2025 | 08:56
Okan Buruk: Kazanmak için buradayız | Video 13:47
Okan Buruk: "Kazanmak için buradayız" | Video 18.09.2025 | 08:56
Kadıköy’de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video 01:03
Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video 16.09.2025 | 12:34
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, coşkuyla karşılandı | Video 15:07
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, coşkuyla karşılandı | Video 15.09.2025 | 15:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Hakemler çok iyi bir iş çıkarttı | Video 07:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Hakemler çok iyi bir iş çıkarttı" | Video 15.09.2025 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY