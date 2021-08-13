Video Spor Fatih Terim geçer notu verdi: Devam edecek! Galatasaray'da Cicaldau 10 numarayı alacak mı?

Fatih Terim geçer notu verdi: Devam edecek! Galatasaray'da Cicaldau 10 numarayı alacak mı?

Fatih Terim geçer notu verdi: Devam edecek! Galatasaray'da Cicaldau 10 numarayı alacak mı?
13.08.2021 | 17:35

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Dün akşam hem Galatasaray hem Trabzonspor hem de Sivasspor'un bir üst tura yükselmesiyle UEFA sıralamasında Çekya'yı geride bıraktık. Galatasaray'da Feghouli, Diagne ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı göz doldurdu. Sarı kırmızılılarda Muslera ve Berk Balaban'dan sonra İsmail Çipe de yaptığı hatalarla dikkat çekti. Cicaldau Galatasaray'ın 10 numarası olacak mı?

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