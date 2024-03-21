Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç'un açıklamaları gündem oldu | Video
Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fenerbahçe, maç sonrası yaşanan olaylardan dolayı karşı karşıya geldi. Sahaya inen taraftarlar ve Fenerbahçeli oyuncularla ile birbirine girerken olaylara karışan taraftarlardan bazıları tutuklandı. Gözler, Fenerbahçe kongresine çevrilirken, sarı-lacivertli ekibin ligden çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.
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