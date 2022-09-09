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OTOMATİK OYNAT
01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
01:03
Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
03:47
Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
01:04
Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Inter Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Club Brugge Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
01:04
Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
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Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
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PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
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Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
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Dinamo Zagreb - Chelsea Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
Transfer sezonunda şov yapan Galatasaray 5 önemli isme birden imza attırdı. Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross bu video ile duyurdu.