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Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarıyla kutladı | Video

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarıyla kutladı | Video

31.05.2023 | 08:40

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın ardından İstanbul'da dönen sarı-kırmızılı kafile direkt Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.

Kutlamalarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ilgi odağı oldu. Taraftara 3'lü çektiren Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını da taraftarla beraber söyledi. Yıldız futbolcu ayrıca taraftarları pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk'a da ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

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