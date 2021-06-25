Galatasaray'da planlar değişti! Transferde Kaan Ayhan ve Donk gelişmesi...

Son dakika... Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ediyor. TFF'nin 8+6 şeklinde yabancı kuralını değiştirmesinin ardından Fatih Terim'in planları değişti. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Özcan, transferdeki son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Galatasaray'da 8+6 kuralı nedeniyle tüm transfer planları değişti. Sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor. Milli futbolcu Sassuolo'dan 750 bin euro kazanıyor. Galatasaray Kaan'a 1 milyon euro teklif edecek. Bununla birlite Emre Akbaba ile anlaşma sağlanacak. Gidecek oyunculara bakılırsa bunlar Donk, Ozornwafor ve Sekidika olarak öne çıkıyor." dedi