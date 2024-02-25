Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol Kulübü ile karşılaşan Nazilli Belediyespor'un Başkanı Şahin Kaya, 75 gün hak mahrumiyeti olması nedeniyle vinç kiralayarak maçı izledi.
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