Video Spor Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video
Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video

Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video

25.02.2024 | 15:41

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol Kulübü ile karşılaşan Nazilli Belediyespor'un Başkanı Şahin Kaya, 75 gün hak mahrumiyeti olması nedeniyle vinç kiralayarak maçı izledi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup Kırşehir Futbol Kulübü - Nazilli Belediyespor Ahi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hakemlere yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası alan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya da şehre gelerek takımını yalnız bırakmadı. Kendi imkanlarıyla vinç kiralayan Kaya, ceza süresi dolana kadar değişik çözümler üreteceğini ve takımı yalnız bırakmayacağını aktardı. Başkan Kaya, "Kırşehir maçına geldik, izlemek için de böyle bir yöntem izledik. Halimden memnunum, hiçbir sıkıntı yok. Vinci şahsi kiraladım, kendi bütçemle. Zaten yine kendi bütçemizle taraftarımızı da buraya getirdik. Vinci saatlik kiraladık, maç boyunca arkadaşlar burada bize maçı izlettirecekler. Kırşehir Emniyeti de sağ olsun çok ilgili davrandı. Sağ olsunlar, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bu şekilde maçımızı izliyoruz. Bakacağız, bununla ilgili çözümler üreteceğiz ama takımı yalnız bırakmak yok. İç sahada da, deplasmanda da vinç olur, çatı olur elbet izleyecek bir yer buluruz" dedi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.
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