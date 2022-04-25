Hulk'tan skandal hareket! Sarı kart bile verilmedi | Video

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir dönem peşinden koştuğu Hulk, Brezilya'da skandala imza attı. 35 yaşındaki Brezilya yıldız, Coritiba maçında rakibine attığı tekmeyle gündeme otururken, sarı kart bile görmemesi rakip taraftarları çileden çıkardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir dönem peşinden koştuğu Hulk, Brezilya'da skandala imza attı. 35 yaşındaki Brezilya yıldız, Coritiba maçında rakibine attığı tekmeyle gündeme otururken, sarı kart bile görmemesi rakip taraftarları çileden çıkardı.