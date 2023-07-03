Video Spor Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul'a geldi | Video
Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul'a geldi | Video

Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul'a geldi | Video

03.07.2023 | 08:31

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları İstanbul'a geldi.

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İngiltere'den Humberside Havalimanı'dan yerel saat ile 11.25'te kalkan olan XC 1904 uçuş numaralı Corendon Airlines uçağı ile İstanbul'a gelen Hull City, "Corendon Summer Tour 2023" etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Hull City'nin Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla 4 Temmuz 2023 Salı günü düzenlenecek basın toplantısında Hull City'nin yeni sezon yatırımları, hedefleri ve planlamaları konuşulacak. Hull City, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.45'te Galatasaray ile dostluk maçı oynayacak. Hull City, 9 Temmuz Pazar günü ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da Hatayspor karşılaşacak.

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