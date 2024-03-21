İşte Milli Takımın genç yıldızlarının değerleri! Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız... | Video
EURO 2024 heyecanı yaklaşıyor. A Milli Takım, hazırlık maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella aday kadroyu açıkladı. Türkiye, EURO 2024 vizesi alan takımların yaş ortalaması en genç takım oldu.
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