İşte Milli Takımın genç yıldızlarının değerleri! Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız... | Video

EURO 2024 heyecanı yaklaşıyor. A Milli Takım, hazırlık maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella aday kadroyu açıkladı. Türkiye, EURO 2024 vizesi alan takımların yaş ortalaması en genç takım oldu.