Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde!

Josef de Souza yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk gününe uçarak başladım. Her şeyi yukarıdan gördüm ve anladım ki hiçbir engel yukarıdan bakınca çok da büyük değil. 2022 yılında engelleri kartal gibi aşmayı öğrenelim. Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur, çünkü o fırtınaların daha yukarısından uçacak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.