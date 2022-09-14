Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Real Madrid - Leipzig Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Shakhtar Donetsk - Celtic Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Chelsea - Salzburg Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Milan - Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Rangers - Napoli Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:58
07:44
00:37
05:29
01:06
05:56
00:53
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 12.09.2022 | 22:56
00:28
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
04:06
Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
19:22
Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
01:57
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 2. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Kopenhag - Sevilla maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.