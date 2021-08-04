Video Spor Milli Boksör Busenaz Sürmeneli böyle meydan okudu "Bir ölürüz bin diriliriz... Hiç problem değil!" Türkiye seninle Busenaz Sürmeneli

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli böyle meydan okudu "Bir ölürüz bin diriliriz... Hiç problem değil!" Türkiye seninle Busenaz Sürmeneli

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli böyle meydan okudu
04.08.2021 | 10:16

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Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya için ringe çıkacak olan Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli'den maç sonrası açıklama "13 senedir sabah akşam, gece gündüz bunun için çalışıyorum. Her şey burası için... Bir ölürüz bin diriliriz... Hiç problem değil!" Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin açıklamalarıan sosyal medyada 'Türkiye seninle Busenaz Sürmeneli' yorumları yapıldı...

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