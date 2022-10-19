Video Spor Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Kazak sporculara Türk bayrağıyla böyle cevap verdi | Video
Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Kazak sporculara Türk bayrağıyla böyle cevap verdi | Video

Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Kazak sporculara Türk bayrağıyla böyle cevap verdi | Video

19.10.2022 | 15:56

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Antalya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 21 yaş altı klasmanda şampiyon olan ve kürsüde Kazak sporcuların nezaketsiz bayrak davranışına kayıtsız kalmayıp Kazakistan Bayrağı’nın üstüne Türk Bayrağı açan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, “Bayrağımızı dalgalandırmak ve şereflendirmek için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir. Art niyetim yoktu. Biz ayrı bayraklar altında kardeş bir ülkeyiz” dedi.

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Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu. Turnuvanın 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan altın madalya kazandı. Çağlayan'ın kürsüye geldiği sırada ise ikinci ve üçüncü olan Kazak sporcular, Kazakistan bayrağı açtı. Dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan da bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı. Kazak sporcular, milli sporcuyu engellemek istese de Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açmaya devam etti.

Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı.

DERYA CEREN: "BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK VE ŞEREFLENDİRMEK İÇİN ÖNE ALDIM"
İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan ve amacının Türk Bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Derya Ceren Çağlayan, "İki Kazakistanlı sporculara iki ayrı bayrak verilmesi gerekirken tek bayrak verildiği için kendi önüm kapanmıştı. Bayrağımızı şereflendirmek ve dalgalandırmak için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir. Art niyetim yoktu. Biz ayrı bayraklar altında kardeş bir ülkeyiz" dedi.

FEDERASYON BAŞKANI NİYAZİ KURT: "BULUNMASI GEREKTİĞİ ALANI MUHAFAZA ETTİ"
Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise, "Hak kendisinde olduğu için bayrağı onların üzerinde tuttu. Sorun yaşanmayabilirdi aslında. Kazak sporcular kendi bayraklarını ayrı ayrı taşısaydı sorun olmazdı. Bizim sporcumuz ısrarla kendi öndeki yerini, bulunması gerektiği alanı muhafaza etti. Onlar hatalarının farkına varınca bayrağı arkaya alıp tutmaya başladılar. Spor içerisinde böyle küçük çekişmeler aslında renk katıyor ama rekabet ortamında oluşan şeyler asla sorun teşkil etmeyen durumlar bizim için. Sporcuların orada bir anlık yaşadığı durumdu. Sonrasında zaten Kazak ve diğer yetkililere bayrak açma prosedürü ile ilgili yeniden uyarılar yapıldı zaten" diye konuştu.

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