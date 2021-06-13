Video Spor Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video

Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video

Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video
13.06.2021 | 01:19

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EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden birisi olan Rusya'nın St. Petersburg kenti futbolseverlere ayrı bir heyecan yaşatıyor. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, "Beyaz Geceler" olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçları sanki gündüz oynanıyor.

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EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden birisi olan Rusya'nın St. Petersburg kenti futbolseverlere ayrı bir heyecan yaşatıyor. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, "Beyaz Geceler" olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçları sanki gündüz oynanıyor. EURO 2020 kapsamında 7 maçın oynanacağı St. Petersburg Stadı açılışı B Grubu'ndaki Belçika-Rusya maçı ile yaptı. Zenit'in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu da EURO 2020'de altı grup elemeleri maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

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