Video Spor Selahattin Baki: "TFF aklını başına devşirsin" | Video
Selahattin Baki:

Selahattin Baki: "TFF aklını başına devşirsin" | Video

25.02.2024 | 08:25

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz" dedi. Galatasaray’ın maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili ise Baki, “Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir. Özellikle futbol kamuoyunun Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniyede çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da bize göre net penaltı, pozisyonla ilgili ilk yorumlar da öyle. Bugün takım şampiyonluk kovalayan, isteyen refleksi göstermeseydi bir operasyonun kurbanı olacaktık. Facianın eşiğinden dönüldü. TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Lig maratonunun bitmesine çok az maç kaldı artık. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Rica etmiyoruz, söylüyoruz. Takımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir viraj dönüldü" diye konuştu.

"SON DÖNEMEÇTE UMUT KIRINTISI GÖRMEK İSTİYORUZ"
Selahattin Baki, ezeli rakiplerinde bir futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi ve sevk edilme şeklini hayretler içerisinde izlediklerini vurgulayarak, "Yakın tarihte 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK'ya sevk edilir. Genelde tedbirli sevk edilir. Sevk olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz sevk olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap. Herkese yaranma durumu var nasıl olsa PFDK'ya verdik. En alttan ceza verelim oradan da 1 maç verelim. En alttan ceza verelim durumu kurtaralım. Bunu da TFF'nin PFDK'ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce hatırı sayılır cezalar olmuştur. Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler Fenerbahçe'nin üstüne oynamasınlar" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım üzerine Selahattin Baki, "Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler. Biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik" diyerek sözlerini tamamladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selahattin Baki: TFF aklını başına devşirsin | Video 03:50
Selahattin Baki: "TFF aklını başına devşirsin" | Video 25.02.2024 | 08:25
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara’dan kolbastı şov | Video 00:31
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video 22.02.2024 | 10:45
Ernest Muçi: Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi | Video 03:42
Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" | Video 20.02.2024 | 06:03
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 03:24
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 19.02.2024 | 12:38
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 01:55
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 18.02.2024 | 08:27
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 02:15
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 18.02.2024 | 08:27
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: İkinci maç için avantajımız oldu | Video 10:34
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: "İkinci maç için avantajımız oldu" | Video 16.02.2024 | 08:45
Mesut Özil’in son hali herkesi şaşırttı! 00:45
Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı! 15.02.2024 | 21:12
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 05:24
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 15.02.2024 | 06:28
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 01:54
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 14.02.2024 | 05:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Kim hak ediyorsa sahada olacak | Video 03:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Kim hak ediyorsa sahada olacak" | Video 13.02.2024 | 06:01
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 02:40
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 11.02.2024 | 15:00
Okan Buruk: Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor | Video 16:09
Okan Buruk: "Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor" | Video 11.02.2024 | 08:26
Fernando Santos: Kötü oynadık ama maçı çevirdik | Video 02:55
Fernando Santos: "Kötü oynadık ama maçı çevirdik" | Video 09.02.2024 | 06:24
Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul’a geldi | Video 00:57
Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi | Video 08.02.2024 | 12:58
İsmail Kartal’dan tur ve sakatlık açıklaması | Video 03:22
İsmail Kartal'dan tur ve sakatlık açıklaması | Video 08.02.2024 | 06:15
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 03:02
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 07.02.2024 | 14:31
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 02:07
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 07.02.2024 | 05:58
Okan Buruk’tan sol bek transferi açıklaması | Video 08:51
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması | Video 07.02.2024 | 05:58
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 02:49
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 06.02.2024 | 12:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA