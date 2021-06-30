Video Spor Türk milli sporcular İtalya’da tarih yazdı | Video

Türk milli sporcular İtalya’da tarih yazdı | Video

Türk milli sporcular İtalya’da tarih yazdı | Video
30.06.2021 | 14:36

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İtalya’daki IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası’nda Türk sporcular tarih yazdı. Milli sporcular, 3 Dünya Şampiyonluğu 2’de dünya ikinciliği elde ederek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

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İtalya'nın en büyük gölü olan Garda'da düzenlenen 'IFCA Junior & Youth Slalom Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular tarih yazdı. 3 dünya şampiyonluğu 2'de dünya ikinciliği elde eden genç milliler, Türk Bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutmanının gururunu yaşadı.

Sörf Milli Takım Antrenörü Dorukan Özaslan "Bayrağımızı dalgalandırmak için azmeden sporcularımız çok çalışarak amaçlarına ulaştı. İstiklal Marşı okunurken o kadar duygulandım ki tüylerim diken diken oldu. Helal olsun çocuklara, çok mutluyum. Genç millilerimiz inşallah uzun yıllar ülkemize çok daha fazla başarı getirir" dedi.

5 DERECE ELDE EDİLDİ
Uluslararası Funboard Federasyonu Rüzgar Sörfü Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası (IFCA) 20-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın en büyük gölü olan Garda düzenlendi. Türkiye Sörf Milli Takım Antrenörü Dorukan Özaslan'ın koordinesindeki 11 genç milli sporcu dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. 30 yakın ülkeden yüzlerce sporcunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada genç millilerimizden Elif Ercan U17 Kadınlar ve U15 Kadınlar kategorilerinde, Tan Tandoğan ise U15 kategorisinde Dünya 1'incisi olurken Mert Kaçan ve Mimosa Meroni ise dünya 2'incisi oldu. Şampiyonadan 5 derece elde eden genç milliler Türk Bayrağını dalgalandırdı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"
Şampiyonada İstiklal Marşı okunurken tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Türkiye Sörf Milli Takım Antrenörü Dorukan Özaslan, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve 2018'de aynı yerde kaçırdığımız şampiyonluk bu yıl nasip oldu. 11 sporcumuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Genç sınıflarda Dünya Şampiyonu olmak gurur verici bir duygu, helal olsun çocuklara, çok mutluyum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen basta Türkiye Yelken Federasyonu ve sporcularımızı yetiştiren kulüpler olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ederiz." dedi.

"BÜYÜK BİR GURURDU"
Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyleyen Dünya Şampiyonu Elif Ercan, "Şampiyonaya hazırlanırken çok büyük emek harcadım. Göğsümüzde taşıdığımız ay yıldızı en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımız birincilik kürsüsünde açmak benim için çok büyük gururdu" diyerek duygularını dile getirdi. Erkeklerde dünya 1'incisi olan Tan Tandoğan'sa: "Hedefime ulaşmak için 2 yıldır yaz kış demeden çalıştım ve başardım. Gururla ülkemi temsil ettim" dedi.

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