Video Teknoloji Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi | Video

Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi | Video

Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi | Video
14.08.2020 | 18:40

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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) ikinci prototipi Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

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Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında saat 17.28'de havalanan Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30'da piste teker koyan Akıncı TİHA'nın uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

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