Video Türkiye Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi
Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi

11.11.2021 | 09:44

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.

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