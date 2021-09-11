Video Türkiye Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi
11.09.2021 | 13:24

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a hareket etti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı?na geçti. Bakan Akar, burada beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

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