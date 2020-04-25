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OTOMATİK OYNAT
01:41
Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 25.04.2020 | 14:15
10:40
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 25.04.2020 | 13:28
01:11
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup "Ötekileştirmeye izin vermeyiz" 25.04.2020 | 10:35
02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 25.04.2020 | 10:14
02:19
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 24.04.2020 | 21:53
02:17
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 24.04.2020 | 17:05
01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
01:20
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
00:57
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
00:08
İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
02:25
Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video 23.04.2020 | 22:21
08:30
23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı | Video 23.04.2020 | 21:32
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Vali Yerlikaya'dan "Hoşgeldin Ramazan" paylaşımı | Video 23.04.2020 | 21:05
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Covid-19 sürecinde, ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" dedi.